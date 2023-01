Mensenrechtenorganisatie: 527 doden in Iran sinds begin onrust

In Iran zijn ten minste 527 mensen omgekomen sinds de demonstraties tegen de regering begonnen, ruim vier maanden geleden. Dat staat in het rapport dat de in de VS gevestigde mensenrechtenorganisatie HRANA zondag publiceerde. Van die slachtoffers waren er 71 minderjarig volgens de activisten die de gegevens bijhouden. Daarnaast lieten zeventig politieagenten en leden van veiligheidsdiensten het leven door de onrust de afgelopen tijd.