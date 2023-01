De A12 bij Den Haag is volgens de politie even na 17.30 uur weer vrijgegeven voor het verkeer. De snelweg was zaterdag urenlang geblokkeerd door klimaatdemonstranten van actiegroep Extinction Rebellion. De laatste activisten werden rond 17.00 uur door de politie verwijderd, maar Rijkswaterstaat had ruim een half uur nodig om de weg te reinigen en weer gereed te maken voor weggebruikers.