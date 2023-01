Onderzoekers in Noorwegen hebben een „substantiële” hoeveelheid metalen en mineralen in zee gevonden. Het gaat om grondstoffen als koper, kobalt maar ook zeldzame aardmetalen die in de bodem van het Noorse continentaal plat liggen. Die laatste metalen zijn belangrijk voor de productie van windmolens en elektrische auto’s en komen nu nog vooral uit China.