Als wij onze zoon van 16 iets ruimte geven, misbruikt hij die door slechte dingen te doen. Alles moet spectaculair zijn bij hem. Ook betrappen we hem vaak op leugens. Hij zit verder lekker in z’n vel en doet het goed op school. Hoe kunnen we hem ooit loslaten als hij keer op keer ons vertrouwen beschaamt?