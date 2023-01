Nederland hoeft zich niet direct zorgen te maken dat de ontslaggolf onder grote Amerikaanse bedrijven hiernaartoe overwaait. Werkgevers in de Verenigde Staten zijn over het algemeen veel „radicaler met het op straat zetten van personeel”. Daarnaast denken deskundigen Ton Wilthagen en Rob Witjes dat de ongekend krappe arbeidsmarkt organisaties in ons land wel twee keer laat nadenken voor zij personeel laten gaan.