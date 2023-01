De collectie van striptekenaar Jan Kruis is voorlopig nog niet voor het publiek te zien. Dat heeft conservator Jos van Waterschoot van museum Allard Pierson, die zijn verzameling na zijn dood heeft ontvangen, vrijdag aan het ANP laten weten. Het museum in Amsterdam is voorlopig nog bezig met het inventariseren van de collectie, die vele duizenden originele strippagina’s beslaat.