Koerssprong Tesla op positief Wall Street na recordwinst

Tesla behoorde donderdag tot de grootste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s behaalde in het afgelopen jaar een recordwinst, ondanks de economische tegenwind en problemen met onderdelenleveranties. Ook wil Tesla, dat wordt geleid door topman Elon Musk, zijn productie „zo snel mogelijk” uitbreiden en mikt het op een jaarlijkse groei van 50 procent. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van ruim 10 procent.