Den Haag heeft nog geen besluit genomen over maatregelen om een aangekondigde blokkade van de snelweg A12 te voorkomen. De zogenoemde driehoek van burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie, is niet bij elkaar gekomen. „Op dit moment hebben we er niets over te melden”, laat een woordvoerster van burgemeester Jan van Zanen weten.