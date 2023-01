Appartementseigenaren betalen sinds 1 januari meer belasting over reserves van hun Vereniging van Eigenaars (VvE) dan huiseigenaren over hun spaargeld, en dat deugt niet. Daarop hamert de huizenbezittersorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH) naar aanleiding van een recente uitspraak van het gerechtshof in Arnhem.