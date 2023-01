Van al het bier dat Nederlandse brouwers verkopen is een steeds groter deel alcoholvrij. Ook speciaalbiertjes met een laag alcoholgehalte winnen aan populariteit, signaleert de brancheorganisatie voor bierbrouwers in Nederland. Brouwers verkochten vorig jaar bijna net zoveel bier als in 2019, het laatste jaar voordat de coronapandemie voor hevige beperkingen in de horeca zorgde.