Chinese ingenieur krijgt acht jaar celstraf in VS voor spionage

Een Chinese ingenieur is door een speciale rechtbank in de Amerikaanse staat Illinois veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf in de VS om spionage voor China. Hij zou Beijing informatie hebben verstrekt over mogelijke rekruteringsdoelen. De 31-jarige Ji Chaoqun was in september al schuldig bevonden aan „illegaal optreden als agent van een buitenlandse regering” en het „afleggen van valse verklaringen” na een proces in Chicago.