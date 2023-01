„100 procent zekerheid” over de vraag of Nederland nu wel aan de voorwaarden voldoet waardoor het een uitzondering krijgt op de mestregels uit Europa, heeft het kabinet niet. Dat heeft landbouwminister Piet Adema gezegd in een zwaar debat over strengere regels die toch al vanaf dit jaar al gelden. De bewindsman bood tijdens dat overleg opnieuw meerdere keren zijn excuses aan.