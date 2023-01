De Europese Commissie is naar verluidt van plan om een onderzoek te starten naar softwareconcern Microsoft en zijn chat- en videodienst Teams. Dat meldt de politieke nieuwswebsite Politico op basis van ingewijden. Het onderzoek is naar aanleiding van een klacht die in 2020 werd ingediend door chatdienst Slack, die Microsoft beschuldigt van concurrentievervalsing.