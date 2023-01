Er is op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat Nederlands geld betrokken is in de corruptiezaken die aan het licht zijn gekomen in Oekraïne. Dat laat een woordvoerder van minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) weten. De bewindsvrouw coördineert de humanitaire hulp aan Oekraïne.