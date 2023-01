De cognacindustrie heeft in 2022 het op twee na beste jaar ooit gekend, ondanks een daling van de verkopen. De brancheorganisatie voor cognacproducenten in de Franse stad Cognac zegt dat er wereldwijd 212,5 miljoen flessen werden verkocht. Dat is een daling van bijna 4 procent vergeleken met een jaar eerder. In 2021 en 2019 werden recordverkopen in de boeken gezet.