Oekraïne is blij met de belofte van Duitsland dat het land binnenkort kan beschikken over een levering Leopard 2-tanks uit Polen en mogelijk andere landen waaronder Nederland. Dat zei een medewerker van president Volodimir Zelenski in een eerste reactie op het besluit van de Duitse regering om Polen toestemming te geven de tanks te verschepen naar Kiev.