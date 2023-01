Bloemenveiling FloraHolland heeft werknemers van de technische dienst jarenlang blootgesteld aan asbest. De medewerkers moesten soms boren en zagen in asbestplaten in het FloraHolland-gebouw in Aalsmeer en daarmee heeft de onderneming volgens de kantonrechter in Amsterdam onrechtmatig gehandeld. Als een van de betreffende mensen straks ziek wordt zal het bedrijf met een schadevergoeding moeten komen.