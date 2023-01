Een meerderheid van provinciale politici in Gelderland is boos over het feit dat de Schiphol Group stikstofrechten van Gelderse boerderijen heeft opgekocht om een natuurvergunning voor Lelystad Airport te kunnen aanvragen. Zes partijen maken zich grote zorgen over deze opkoop en willen van Gedeputeerde Staten weten of die gaan meewerken aan de plannen van de Schiphol Group.