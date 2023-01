Expert bij zaak-De Mos: nauwelijks regels donaties lokale partijen

Lokale partijen hebben momenteel nauwelijks regels waar ze aan moeten voldoen als ze geld krijgen van donateurs. „Qua donaties is niets gereguleerd. Alles kan. Qua hoogte is er geen plafond.” Dat zegt Gerrit Voerman, directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij sprak dinsdag als getuige-deskundige in het proces tegen de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui en enkele anderen. Zij worden verdacht van corruptie.