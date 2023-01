Premier Mark Rutte vindt de openbare koranverscheuring afgelopen zondag in Den Haag smakeloos. „Dat vind ik smakeloze acties, om boeken die belangrijk zijn voor mensen vanuit hun geloofsovertuiging, daar bladzijden, zo zichtbaar, uit te scheuren. Überhaupt moet je dat volgens mij niet doen met boeken, laat ze heel, maar het is niet zo dat de wet zich daartegen verzet”, zei hij in Brussel.