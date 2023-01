Ruim zestien jaar na het grote verkoopsucces van ”De jongen in de gestreepte pyjama” is John Boyne terug met een vervolg. In ”Toen de wereld brak” ligt de focus op de zus van Bruno, de inmiddels 91-jarige Gretel. Als kind van een nazicommandant is haar leven getekend door de schuldgevoelens die ze na de oorlog meesleept.