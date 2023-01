Tesla was dinsdag een van de sterkste stijgers op Wall Street. De maker van elektrische auto’s ging 7,7 procent omhoog op de positief gestemde aandelenbeurzen in New York. Dat gebeurde terwijl topman Elon Musk getuigde in een rechtszaak over misleiding van beleggers. Die zaak heeft te maken met een tweet uit 2018 waarin Musk zei erover te denken Tesla van de beurs te halen en dat hij de financiering daarvoor rond had.