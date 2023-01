Minister Piet Adema (Landbouw) begrijpt dat er onder boeren weer veel onrust ontstaan is over de mestregels. Die worden onder zware druk vanuit de Europese Commissie toch al dit jaar flink aangescherpt, terwijl het kabinet eerder nog had beloofd dat 2023 voor een aantal maatregelen nog een ‘overgangsjaar’ zou zijn.