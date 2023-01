Huidige zorgverlening wordt onbetaalbaar

In de kindergeneeskunde staan we regelmatig voor beslissingen waarvan je denkt: kan en mag ik dit soort beslissingen wel nemen? Als een kind veel te vroeg geboren wordt en volgens de statistieken geen kans op overleving heeft, moet je dan toch aan de behandeling beginnen? Als een kind van drie jaar een ernstige erfelijke ziekte heeft en je weet dat het daardoor nooit ouder zal worden dan vier of vijf jaar, moet je dan starten met beademing op de intensive care, als het een ernstige longinfectie heeft? Als een puber met de scooter onder water is geraakt en pas na een half uur gevonden wordt, moet je dan starten met reanimatie, terwijl de kans op overleven minimaal is, met een zekere kans op zeer ernstig hersenletsel en coma?