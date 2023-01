Grote brand in Almelo onder controle

In een gebouw in Almelo met daarin onder andere een sportschool, een kringloopwinkel, een winkel voor sportprijzen en een vestiging van PostNL heeft brand gewoed. Niemand was in het pand aan de César Franckstraat aanwezig toen de brand vrijdag rond 21.00 uur begon. De brandweer heeft rond 01.30 uur het sein brand meester gegeven, maar verwacht nog geruime tijd bezig te zijn met nablussen, laat een woordvoerder weten. Het pand is door het vuur verwoest.