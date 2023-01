Het kabinet heeft verkeerd ingeschat hoe Brussel zou omgaan met de mestregels voor boeren, erkent premier Mark Rutte. „Achteraf gezien is het fout en blijkt dat de ruimte waarvan we dachten dat-ie er was, er niet was”, zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie. „Er was de gedachte: je kan iets meer tijd pakken.”