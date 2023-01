Rijksambtenaren krijgen nieuwe eed: meer oog voor burger

Ambtenaren die in dienst komen bij de Rijksoverheid gaan straks een nieuwe ambtseed afleggen. Daarin wordt beter benadrukt dat rijksambtenaren in hun werk op basis van „rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect” met alle mensen moeten omgaan. Ook staat er duidelijker in dat ambtenaren in het algemeen belang van de samenleving werken, schrijft minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.