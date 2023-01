Yeşilgöz over IS-chef: sluitende controle migranten niet mogelijk

Ondanks alle maatregelen om te voorkomen dat er terroristen of andere criminelen via de stroom migranten en asielzoekers Nederland of Europa binnenkomen, is het niet 100 procent uit te sluiten dat dit toch gebeurt. Dat schrijft minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) mede namens asielstaatssecretaris Eric van der Burg in een brief aan de Tweede Kamer. Die had opheldering gevraagd over een vermeende veiligheidschef van terreurorganisaties Islamitische Staat en Jabhat al-Nusra, die eerder deze week werd opgepakt in het Zuid-Hollandse Arkel.