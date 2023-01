AEX zakt weg door recessievrees, ASMI en Arcelor onderaan

De AEX-index op het Damrak zakte donderdag verder weg onder aanvoering van chiptoeleverancier ASMI en staalconcern ArcelorMittal. De stemming werd gedrukt door de vrees dat de centrale banken met hun renteverhogingen een economische recessie zullen veroorzaken. Tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie en de winkelverkopen in de VS, die woensdag al naar buiten kwamen, wakkerden de zorgen aan over een mogelijke krimp van de grootste economie ter wereld.