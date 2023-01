BDO: zes op de tien Nederlandse gemeenten draaien in 2026 verlies

De maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat zullen zes op de tien Nederlandse gemeenten in 2026 in de rode cijfers duwen. Dat meldt accountantsbureau BDO bij de publicatie van de BDO-benchmark, een onderzoek naar de financiële situatie van alle Nederlandse gemeenten. De gemeenten hebben in dit onderzoek aangegeven in dat jaar een gezamenlijk begrotingstekort van 600 miljoen euro te verwachten. Dat komt door de opgaven waar zij voor staan, zoals het oplossen van het woningtekort en de financiering van de energietransitie.