Nederlanders gaven vorig jaar ruim 1,4 miljard euro uit om de buitenkant van hun woningen slimmer te maken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021, toen ze 698 miljoen euro over hadden voor slimme zonweringen, rolluiken en gordijnen en garagedeuren, staat in de Smart Home Monitor van Multiscope. De marktonderzoeker ondervroeg voor het jaarlijkse onderzoek ruim 5200 Nederlanders.