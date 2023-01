Nieuwssite: omzet Twitter hard omlaag sinds overname door Musk

De omzet van Twitter is in het laatste kwartaal van vorig jaar met ongeveer 35 procent gedaald tot ruim 1 miljard dollar. Dat heeft Twitters wereldwijde verkoop- en marketingchef Chris Riedy volgens technieuwssite The Information gezegd op een interne bijeenkomst van het bedrijf. Het gaat om een nieuw signaal dat de onderneming hard wordt geraakt door het weglopen van adverteerders sinds de overname door Elon Musk en de koersveranderingen onder zijn leiding.