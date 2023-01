Albert Heijn heeft zijn marktaandeel in 2022 weten uit te breiden van 35,7 procent naar 37 procent. Daarmee is de grootste supermarktketen van Nederland opnieuw gegroeid. Superunie en Jumbo leverden iets aan marktaandeel in, respectievelijk 0,8 en 0,2 procentpunt. Dat meldt marktonderzoeker NielsenIQ. Als gevolg van de gestegen prijzen, steeg ook de omzet van de supermarktbranche.