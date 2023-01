Chiptoeleverancier ASMI en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway waren woensdag de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. ASMI kwam met voorlopige cijfers en verklaarde in het vierde kwartaal meer omzet te hebben geboekt dan verwacht. Het bedrijf zag de situatie in de leveringsketen verbeteren en kon daardoor meer opdrachten die al eerder waren binnengehaald uitvoeren en afleveren.