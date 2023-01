Autoverkopen in EU door onderdelentekorten lager dan in 2021

Er zijn afgelopen jaar minder auto’s verkocht in de Europese Unie dan in 2021, meldt de Europese branchevereniging ACEA. Dat komt vooral door verstoringen in de leveringsketen in het begin van het jaar. Behalve chiptekorten, die gaandeweg het jaar minder groot werden, waren er door de oorlog in Oekraïne ook tekorten aan kabelbomen. Dat zijn strengen van kabels die op maat gemaakt zijn voor een bepaald model auto en waarmee alle elektronische onderdelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld.