SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG/AFP).- In de Californische stad San Francisco is een rechtszaak tegen Tesla-baas Elon Musk begonnen met de selectie van een negenkoppige jury. In het proces wordt beoordeeld of Musk investeerders van de automaker heeft opgelicht toen hij in 2018 twitterde over zijn plan om het bedrijf van de beurs te halen.