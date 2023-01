Een Rohingya-vluchteling wordt getest op het coronavirus in een tijdelijk opvangcentrum in Ladong, in de Indonesische provincie Atjeh. Duizenden Rohingya-moslims, die in Myanmar zwaar worden vervolgd, riskeren elk jaar hun leven op lange en dure zeereizen -vaak in boten van slechte kwaliteit- in een poging Maleisië of Indonesië te bereiken. beeld AFP, CHAIDEER MAHYUDDIN