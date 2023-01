Schoonmaakapp Helpling is failliet verklaard door de rechter. Een melding in het Centraal Insolventieregister bevestigt berichtgeving hierover door Het Parool. Volgens de krant lukte het Helpling niet om overeind te blijven door een eerdere gerechtelijke uitspraak dat het bedrijf eigenlijk een uitzendbureau is. Dit betekende dat de schoonmakers die via het platform werken bijvoorbeeld recht hebben op doorbetaling van loon als ze ziek zijn.