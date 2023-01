Er bestaat in onze maatschappij geen meedogenlozer schepsel dan de middelbare scholier. Dat lijkt misschien een boude bewering, maar ik kan me nauwelijks een situatie voorstellen waarin de mededeling dat mijnheer Van Drimmelen wegens acute nierstenen naar huis is gegaan met meer gejuich wordt ontvangen dan in 3B, waar mijnheer Van Drimmelen de volgende les aardrijkskunde zou geven.