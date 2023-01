De grote horecavakbeurs Horecava in de RAI in Amsterdam heeft afgelopen dagen niet zoveel bezoekers getrokken als de laatste editie voor de coronapandemie. Volgens de organisatie kwamen er ruim 61.000 bezoekers af op het evenement. In januari 2020, vlak voor de virusuitbraak, telde de Horecava nog 75.000 bezoekers uit de horecawereld.