Opeens zat Reinier van Klinken met een klein oud boekje in z’n handen. Iemand had wat oude boeken weg willen doen, en hij had die toch maar even opgehaald. Wat in die dozen zat, was onder meer ”Het geestelijk huwelijk” van Aegidius Francken. Inmiddels ligt er een hertaling op de plank.