De prijsdalingen op de huizenmarkt houden vermoedelijk niet lang aan. Dat verwachten althans de makelaars van de NVM. In doorsnee geven zij aan dat die verder zal afvlakken. In het vierde kwartaal van vorig jaar daalde de prijs met 3,7 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Dat was al een kleinere afname dan in het derde kwartaal.