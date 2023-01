De autobranche maakt zich zorgen over de voortgang van het aanleggen van laadpalen voor elektrische auto’s. In Nederland staan weliswaar steeds meer laadpunten, maar het is maar de vraag of het elektriciteitsnet de verwachte vraag naar elektrisch laden wel aankan. Voorzitter van branchevereniging RAI Vereniging Frits van Bruggen slaat daarom een „laadpaalalarm” en pleit ervoor ook andere duurzamere technologieën in het oog te houden.