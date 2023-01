Beurshandel op Damrak in teken van Amerikaanse inflatie

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken donderdag vooral uit naar het belangrijke inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De hoop dat de Amerikaanse inflatie in december verder is afgekoeld zorgde deze week al voor optimisme op de aandelenmarkten. Economen verwachten dat de inflatie vorige maand is uitgekomen op 6,5 procent. In november was dat nog 7,1 procent. De inflatie in de grootste economie ter wereld is daarmee flink afgekoeld sinds de piek van 9,1 procent in juni.