Begrippenchaos in onderwijsland

„Dat waren basiskaderleerlingen, dus echte doeners”, zei een collega laatst. Ze had het over een groep pubers die een bezoek aan Erdee Media Groep achter de rug hadden. Een andere, wat oudere collega fronste zijn wenkbrauwen en vroeg verbaasd: „Wat voor leerlingen?” De gefronste wenkbrauwen van mijn collega verrasten me niet. De naamgeving van opleidingen en onderwijsvormen in onderwijsland is voor Jan met de pet namelijk tamelijk ondoorzichtig.