Vraag aan acht godsdienstdocenten hoe godsvrucht op een reformatorische school eruitziet en je krijgt acht verschillende antwoorden. „Valt niet veel over te zeggen, want ik ben geen hartenkenner”, constateert een van hen. Toch komt ook hij, net als zijn collega’s van andere scholen, met voorbeelden op de proppen. Een verkenning van wat er wél te zeggen valt over dit tere onderwerp.