Tesla behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s liet weten zijn fabriek in Austin, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Texas, dit jaar te willen uitbreiden. Daarnaast werd Tesla door analisten van zakenbank Goldman Sachs bestempeld als topfavoriet voor 2023. Het aandeel won 2 procent.