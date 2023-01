Particulieren die dit jaar een elektrische auto kopen of privé gaan leasen, kunnen daar vanaf dinsdag weer subsidie voor aanvragen. Voor nieuwe auto’s is dit jaar een bedrag van 2950 euro beschikbaar. Dat is 400 euro minder dan in 2022. Voor tweedehandsauto’s blijft het bedrag gelijk: wie die aanschaft, kan 2000 euro subsidie krijgen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).