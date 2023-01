Uber behoorde maandag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York, die verder omhoog gingen na de rally op vrijdag. Het aandeel won 3,5 procent dankzij dankzij een koopadvies door investeringsbank Piper Sandler. Volgens de kenners zal de taxidienst profiteren van de sterk gestegen verkoopprijzen van auto’s. Meer mensen zullen daardoor een taxi nemen in plaats van een nieuwe auto te kopen.