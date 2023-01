De Russische troepen in Oekraïne blijven het eenzijdig afgekondigde staakt-het-vuren tot zaterdag middernacht lokale tijd respecteren, zegt het ministerie van Defensie in Moskou. De wapenstilstand van 36 uur ging vrijdag in ter gelegenheid van het orthodoxe kerstfeest, maar Oekraïne heeft het verworpen als hypocriet en als cynische propaganda.